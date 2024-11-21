２１日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０３．９０ポイント（０．５３％）安の１９６０１．１１ポイントと４日ぶり、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５５．９７ポイント（０．７９％）安の７０３４．８９ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は１１９２億６７９０万香港ドルとなっている（２０日は１１４６億７１１０万香港ドル）。外部環境の不透明感が嫌気され