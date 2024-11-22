【ニューヨーク時事】米大リーグ機構の公式サイトは２０日、プロ野球ロッテからポスティングシステムを利用して米球界入りを目指す佐々木朗希投手（２３）について、マンフレッド・コミッショナーが移籍決定は来年１月１５日以降になる見通しを示したと伝えた。佐々木は２５歳未満などの理由で契約金や年俸が低く抑えられたマイナー契約しか結べず、締結できる「国際契約期間」は１月１５日〜１２月１５日。来年の契約期間にな