雄安千キロボルト超高圧変電所拡張プロジェクトが稼働開始中国河北省19日、河北省保定市定興県にある雄安千キロボルト超高圧変電所で巡回チェックをする作業員。（ドローンから、保定＝新華社記者/楊世尭）【新華社保定11月21日】中国河北省保定市定興県にある雄安千キロボルト（kV）超高圧変電所拡張プロジェクトが19日に稼働し、変電器容量が従来の600万キロボルトアンペア（kVA）から1200万kVAに増大した。変電所は同省張家