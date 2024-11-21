欧州株下げに転じる、ウクライナ情勢の緊迫化を受けて 東京時間17:25現在 英ＦＴＳＥ100 8103.25（+18.18+0.22%） 独ＤＡＸ18997.39（-7.39-0.04%） 仏ＣＡＣ40 7180.46（-17.99-0.25%） スイスＳＭＩ 11531.31（-8.33-0.07%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:25現在 ダウ平均先物DEC 24月限43490.00（-26.00-0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限59