駐日ドイツ大使館の武官で空軍の大佐が、21日、第1次世界大戦中に大分県大分市で亡くなったドイツ兵が眠る墓地を訪れました。 ラルフ・ぺルジケ空軍大佐 大分市の桜ヶ丘聖地を訪れたのは、駐日ドイツ大使館の武官、ラルフ・ぺルジケ空軍大佐です。 こちらには戦時中に捕虜となり、大分市の収容所で亡くなったドイツ兵2人の墓が残っています。 ラルフ・ぺルジケ空軍大佐 21日、ぺルジケ大佐が花