インフルエンザの患者が増え、流行のシーズンに入ったとして、岡山県はきょう（21日）インフルエンザ注意報を発令しました。統計を始めて、3番目の早さでの発令です。 「本日、県内の（インフルエンザの）流行シーズン入りというのが判明したということですので、注意報を発令いたします」 岡山県は、今月11日からの1週間に指定に医療機関でインフルエンザと診断された患者が1か所あたり1.37人となり、基準値の1を超