カインズとクレディセゾン、くみまちフィンテックは11月20日から、3社が連携して開発した、利用額に応じカインズポイントがたまるクレジットカード「CAINZセゾンカード」と紐づけて利用できる、カインズ初のスマートフォン（スマホ）決済サービス「CAINZ Pay」の提供を開始した。「CAINZ Pay」が登場●カインズポイントがより多くたまるお得な「CAINZセゾンカード」CAINZ Payは、複数のポイント特典プログラムの組み合わせとデ