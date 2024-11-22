農林水産省は２１日、高病原性鳥インフルエンザが各地の養鶏場で相次いでいることを受け、都道府県の担当者らとオンラインで緊急会議を開き、さらなる拡大防止に向けて衛生管理を一段と強化するよう呼び掛けた。会議の冒頭、江藤拓農水相は「卵の需給や価格、国民の食卓にも大変な影響を及ぼすことがある。緊張感を持って対応いただきたい」と述べた。