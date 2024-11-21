定例会見する関西経済連合会の松本正義会長＝21日午後、大阪市関西経済連合会の松本正義会長（住友電気工業会長）は21日の定例記者会見で、販売開始から30日で1年となる2025年大阪・関西万博の入場券の売れ行きを「心配していたが、ようやく手応えを感じられる状況になってきた」と述べた。今後は訪日客の取り込みを強化し、来場者数の目標達成を目指す考えを示した。日本国際博覧会協会は前売りで1400万枚の販売を目指してお