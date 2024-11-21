[キーウ ２１日 ロイター] - ウクライナ空軍は２１日、ロシアが午前中に南部アストラハン州から大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射したと発表した。ウクライナ戦争でロシアがこうした強力な長距離ミサイルを発射したのは初めて。軍事専門家は、事実であれば、核弾頭を搭載可能なＩＣＢＭが実戦で使用された初の事例になると指摘した。ゼレンスキー大統領はビデオ声明で「本日、ロシアの新型ミサイルが発射された。速度、高度な