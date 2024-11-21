ユーチューバー・ヒカル（33）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）がゲスト出演し、あの“お騒がせ”俳優の魅力について語る場面があった。「成功する芸能人の特徴」という話題になると、ひろゆき氏は「ちゃんと売れてる人は、基本的に腰が低くて」と自身の見解を話す。その中でもABEMA「世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた」で親交を深めた俳優・東出昌大については「わ