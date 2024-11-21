福岡国際センターに入る日本相撲協会の八角理事長＝21日午後、福岡市大相撲の横綱、親方、解説者として大きな存在感を誇った北の富士勝昭さんの訃報を受け、福岡市博多区の福岡国際センターで行われた九州場所12日目の21日、角界関係者が哀悼の意を示した。九重親方（元大関千代大海）は故人が先々代の師匠に当たり「俺から見たらおまえは孫だからと、ほっこりする言葉をかけてくれた」と述懐した。最後に会ったのは2年前で「