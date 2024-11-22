社会保障審議会（厚生労働相の諮問機関）の医療保険部会は２１日、医療機関で患者が支払う自己負担に限度額を設ける「高額療養費制度」の見直しを議論した。高齢化などで医療費が膨らむ中、低所得層に配慮した上で負担上限を引き上げるよう求める意見が相次いだ。今後、具体的な引き上げ水準を与党とも協議し、年内に方向性を打ち出す。厚労省は２０２５年度中の実施を目指している。高額療養費制度は、入院などで患者の自己