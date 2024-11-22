大相撲九州場所１２日目の２１日、幕下以下の各段は６番相撲を取り終え、全勝力士は次の通りとなった。▽幕下北勝丸（モンゴル出身、八角部屋）長内（青森、高砂）▽三段目藤闘志（埼玉、藤島）炎鵬（石川、伊勢ケ浜）▽序二段錦国（山口、芝田山）志摩錦（三重、朝日山）中島（大分、武蔵川）▽序ノ口豪ノ湖（滋賀、武隈）。