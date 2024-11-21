リゾートトラストが３日続伸。ＳＢＩ証券が２０日、リゾートトラの目標株価を３８００円から３９００円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。２５年３月期の上期のホテル会員権の契約高が、上期として過去最高だった前年同期を上回ったことは注目点だと指摘。営業人員の拡充、ホテルや金融機関からの紹介やデジタルの活用などで効率的な営業活動を実現していると評価するほか、医療ツーリズムにおける