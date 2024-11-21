日本維新の会の藤田文武幹事長は、兵庫県知事選挙での当選を目指さない選挙活動について、民主主義の中で許容される、との認識を示しました。１１月１７日に投開票された兵庫県知事選挙では、政治団体「ＮＨＫから国民を守る会」の立花孝志候補が自らの当選を目指さず、斎藤元彦知事を支援する異例の選挙戦略をとりました。◆藤田幹事長「最初はすごい変な人だと思っていましたけど…賢い人」この手法について、日本維新の会の藤田