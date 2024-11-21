【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■DJプレイリストプレイリストは、12月5日よりWWDJAPAN公式Spotifyアカウントで公開！ 星野源がティファニーワンダー展で披露したDJプレイリストプレイリスト「With Love Tiffany Holiday 2024」が、12月5日よりWWDJAPAN公式Spotifyアカウントで公開されることが決定した。 ティファニーは、展覧会『「ティファニー ワンダー」 技と創造の187年』を17年