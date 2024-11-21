21日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝155円05銭前後と、前日午後5時時点に比べ61銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝163円56銭前後と1円04銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース