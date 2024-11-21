91試合に出場、打率.292、リーグ2位の16盗塁…「盗塁王は一番欲しいタイトル」DeNA・梶原昂希外野手が21日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸750万円から約3倍の2200万円でサインした。（金額は推定）梶原は更改後、「しっかり評価していただいた。期待以上だったと言っていただきました」と語った。神奈川大から2021年ドラフト6位で入団した25歳は3年目の今季、華々しくブレークした。91試合に出場し、