2025年、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」が50周年、「クロミ」が20周年を迎えます。2025年1月1日から2025年12月31日までの期間を2人のアニバーサリーイヤーとして「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、ふたりらしい特別な1年間が届けられます☆ サンリオ「マイメロディ」50周年／「クロミ」20周年アニバーサリー企画 サンリオが、2025年1月1日から2025年12月31日までの期間、「マイメ