広島アグリネットファームは、自社農場で栽培した、フレスタプライべートブランドBimiSmileオリジナルトマト「スイートルビー」の今季初出荷を11月から7月の日程で行います。 広島アグリネットファーム「スイートルビー」 広島アグリネットファームは、自社農場で栽培した、フレスタプライべートブランドBimiSmileオリジナルトマト「スイートルビー」の今季初出荷を11月から7月の日程で行います。■販売概要発売日