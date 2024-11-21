ブルボンは、“チョコっとザクうま”なクランチチョコレート「ザクループ」を2024年11月26日(火)に新発売します。 ブルボン「ザクループ」  内容量：46g(個装紙込み)発売日：2024年11月26日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月 ブルボンは、“チョコ