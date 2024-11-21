ロッテの球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」から15人が24年シーズンをもって卒業すると発表した。黒木知宏投手コーチ（51）の長女、MEIさんも卒業することになった。MEIさんは球団を通じ「M☆Splash！！として大好きなマリーンズを応援し、充実した3年間を過ごすことができました。パフォーマーとしてグラウンドに立つ覚悟を決めたものの、初めは父の子として見られることもあり、温かい応援と共に厳しい声も受け、