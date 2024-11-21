昨オフに現役ドラフトでロッテから入団した佐々木千隼投手が21日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、500万円増の年俸3500万円（金額は推定）でサインした。移籍元年は救援で28試合0勝1敗、1セーブ、6ホールドで防御率1・95。26年ぶり日本一に貢献し開口一番「凄い充実した1年だった」と声を弾ませた。続けて「横浜は来る前から明るいイメージで、イメージ通りでした。（交渉時に萩原チーム統括本部長とは）“お互