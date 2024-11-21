インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioサプライサービスで「motorola razr 50 ultra」を12月6日に発売する。価格は17万8800円。 本体価格は17万8800円。2025年2月3日まで、他社からのMNPで「ギガプラン」（音声通話付き）に加入すれば、12万8800円で購入できる。IIJmio限定カラーとして「ホットピンク」が用意される。 12月6日14時59分までにIIJmio公式Xアカウント（@iijmio）をフォロ&