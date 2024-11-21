ロッテは２１日、球団公式チアパフォーマーＭ☆Ｓｐｌａｓｈ！！からＳＵＺＵＫＡ（サブリーダー）、ＭＮＡ、ＭＩＺＵＫＩ、ＮＡＪＵ、ＭＥＩ、ＫＡＨＯ、ＹＵＲＩ、ＡＡ（杏菜）、ＡＡ（あんな）、ＭＡＭＩＮＡ、ＫＡＮＡＥ、ＡＩ、Ｙ、ＡＴＳＵＫＯ、ＣｈＩＥＮＡの１５人が２０２４シーズンをもって卒業すると発表した。卒業するメンバーの最終出演イベントとして１２月１４日、１５日に「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！２０２４Ｌａ