Stray Kidsが新アルバム『SKZHOP HIPTAPE 'HOP'』のコンセプトフォトを公開し、8人8色のHIPHOPスタイルを披露した。【写真】ヒョンジン、ジャケットからのぞく素肌Stray Kidsは11月20日、公式SNSにユニットやグループのコンセプトフォトを公開した。公開された写真では、Stray Kids特有の魅力に加え、韓国の伝統的な流浪芸能集団“ナムサダン”を再解釈したコンセプトが目を引いた。（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Ki