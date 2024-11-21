K-POPの海外市場で不動のナンバーワンである日本。国内屈指の大型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」に続き、年末の『紅白歌合戦』でも、韓国発のアイドルグループを数多く招待している。【関連】韓国アイドル、日本を「寿司ランド」と表現し物議NHKは11月19日、来る12月31日の『第75回NHK紅白歌合戦』出演する全41組のアーティストを発表。K-POPアイドルグループでは紅組にTWICE、LE SSERAFIM、ILLIT、白組にTOMORROW X TOGETHER