税額控除を受けるために、ふるさと納税を利用するケースがあります。ふるさと納税は寄付した金額に応じて控除額が変動する制度です。自己負担額の2000円を除く全額が控除される上限額も決められているため、寄付をする前に、全額控除されるには自分がいくらまで寄付できるかの確認をしておきましょう。 今回は、ふるさと納税で控除を受けられる税金の種類や、計算方法などについてご紹介します。 ふるさと納税