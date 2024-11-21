ビットコインの勢い止まらず、1500万円台に突入 ビットコイン（ドル）(NY時間00:12) １ビットコイン＝96849.00（+2385.35+2.53%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間00:12) １ビットコイン＝15005784（+369562+2.52%） ※円はドル円相場からの計算値