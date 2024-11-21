タレントの有村藍里（34）が20日、自身のXを更新し、30代初のデジタル写真集『あいりのまま。』を発売したことを報告した。【写真】胸元あらわ…ビキニ姿で美ボディを披露した有村藍里投稿では「友人には写真集買ったよ と感想をもらい、妹には不意におめでと と言ってもらい照れ照れ」と、妹で俳優の有村架純（31）からの祝福の言葉に感激した様子をつづった。16歳で芸能界デビューを果たした藍里は、モデルやタレントとし