東京応化工業に再評価余地が指摘されている。岩井コスモ証券は２０日、同社株の投資判断「Ａ」と目標株価５０００円を継続した。第３四半期（７～９月）の連結営業利益は前年同期比約２．２倍の９８億円となった。半導体製造の前工程に使うフォトレジストの好調が継続し、特に先端プロセスで使われるＥＵＶ用フォトレジストが伸びた。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞のＡＩ用ＧＰＵは線