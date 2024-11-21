日本テレビは、Snow Manの新バラエティ番組「旅するSnow Man」（仮）を制作。日本テレビホールディングス株式会社とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として、2025年に放送・ディズニープラスやHuluなどで配信を実施！Snow Manの新番組かつ初のトラベルリアリティショー。多忙な日常を離れたSnow Manのメンバーたちが、普段では話せないような本音や夢を語り合いながら、素の姿で思いのままに旅を楽しんで