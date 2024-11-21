【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YELLOWチームが受けた指摘は、“ダンス経験者と未経験者の大きな差” 9月13日にNetflixにて世界独占配信となった『timelesz project-AUDITION-』。 エントリー数18,922件の中から、1次・2次審査を経て36人になった候補生たちが挑むのは、9人4チーム（RED、BLUE、GREEN、YELLOW）となり、3日間で課題曲のパフォーマンスを仕上げるという、過酷な3次審査。 11