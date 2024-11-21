■斎藤工が海に飛び込むシーンの裏側も公開！ 【写真】浴衣姿の土屋太鳳＆杉咲花＆池田エライザ【動画】進平（斎藤工）海に飛び込むシーンのビハインド 日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』の公式X（旧Twitter）にて、土屋太鳳、杉咲花、池田エライザの浴衣ショットが公開された。 これは、11月17日放送の第4話で描かれた盆踊りと精霊流しのシーンのオフショットで、盆踊りのやぐらをバックに浴衣を着た3人が身