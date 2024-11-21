林官房長官は衆参両院の議院運営委員会の理事会に出席し、臨時国会を今月28日に召集する方針を伝えました。また、衆議院・議院運営委員会の理事会では、▼今月29日に開会式と石破総理による所信表明演説、▼来月2日と3日に各党による代表質問、▼そして、会期を来月21日までの24日間とすることで与野党が合意しました。