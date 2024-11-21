天王寺動物園（大阪市天王寺区）で飼育されている動物用のエサを盗んだとして、大阪府警が同園の40代の飼育員の男性を窃盗容疑で書類送検していたことが、捜査関係者への取材でわかった。ホロホロチョウの小屋につるされた野菜。セロリやキャベツをついばんでいた=2024年10月17日午後4時17分、大阪市天王寺区の天王寺動物園、黒田陸離撮影捜査関係者や園によると、男性は10月1日、園内の調理場から動物のエサ用の野菜や果物を