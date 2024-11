2024年11月8日(金)、東京発スリーピースロックバンドReccaが東京・下北沢SHELTERにて全国51箇所を巡ったツアー<keeping myself in your memories tour>のファイナル公演を開催した。約半年をかけて、1st demo『keep in BLUE』を各所へ届けた同ツアー。at Anytime、Brown Basket、JasonAndrewの3組をゲストに招き、自身の進化を提示した最終公演の様子をお届けする。トップバッターを担ったat Anytimeは、中村直矢(Vo, G)の「