【モデルプレス＝2024/11/21】テレビディレクターの藤井健太郎氏が11月20日、公式X（旧Twitter）を更新。11月27日に放送されるTBS系「淳×ジュニア×有吉40歳-50歳〜10年観察〜」（よる10時〜）の予告動画を公開し、有吉弘行が赤ちゃんを抱く動画に注目が集まっている。有吉弘行、夏目三久さんとの結婚式で赤面した理由◆有吉弘行、赤ちゃんを抱く姿＆妻の声話題同番組は、テレビプロデューサーの藤井氏が10年前に企画し、撮影を