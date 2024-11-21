サンリオピューロランドにて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年と、20周年を迎える「クロミ」のアニバーサリーを記念したイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」を開催！唯一無二の存在である「マイメロディ」と「クロミ」のアニバーサリーイヤーを記念し、約1年間にわたりサンリオピューロランド全体でアニバーサリーを盛り上げていきます☆ サンリオピューロランド「My Melody & Kur