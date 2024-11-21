ロッテは球団公式チアパフォーマーM☆Splash！！からサブリーダーのSUZUKA、MIINA、MIZUKI、NAJU、MEI、KAHO、YURI、ANNA（杏菜）、ANNA（あんな）、MAMINA、KANAE、AI、YUU、ATSUKO、CHIENAの計15人が24シーズンをもって卒業すると発表した。また卒業するメンバーの最終出演イベントとして12月14、15の両日に「M☆Splash！！2024LastRevue」をホテルスプリングス幕張スプリングスホールで開催する。チケットは1次販売を