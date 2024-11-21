「LILY BROWN（リリー ブラウン）」と「MARY QUANT（マリークヮント）」の大人気コラボに、なんと第7弾が登場します！11月22日（金）の12時から先行予約の受付がはじまり、11月28日（木）より全国の直営店、公式オンラインストア、ECサイト「ウサギオンライン」にて販売スタート。モデルのミチさんを起用した、美しいビジュアルにも注目です。「LILY BROWN×MARY QUANT」コラボ第7弾が登場LILY BROWNとMARY QUANTのコラボも、気づ