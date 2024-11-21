ダイハツが新型「軽クロスオーバー」発表！2024年11月21日、ダイハツは軽クロスオーバーSUV「タフト」に一部改良を施した新型モデルを発表し、同日より販売を開始しました。ダイハツが新型「軽クロスオーバー」発表！タフトは、2020年6月に発売した新感覚の軽クロスオーバーSUV。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新型「軽SUV」です！（36枚）ダイハツの新世代プラットフォーム「DNGA」を採用するモデルとして「タン