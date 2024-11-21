ヘアメイクアップアーティストの松田未来さんがプロデュースするコスメティックブランド｢rihka(リーカ)｣から、｢CONFISERIE(コンフィズリー)｣をテーマにした｢toffee(トフィー)｣カラーのホリデーコレクションが登場します。holiday candy boxコフレを展開し、2024年11月27日(水)より数量限定で発売します。 ホリデーコレクション第2弾が登場 コスメティックブランド｢rihk