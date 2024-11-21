障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリーは、11月29日（金）の「いい筋肉の日/筋肉を考える日」にちなんで、社内外向けにユニークなオンライン企画「マッスルミーティングルーム週間（MMR週間）」を実施します。社内フィットネス実業団【7SEAS（セブンシーズ）】のビジュアルをオンラインミーティングの背景として活用し、まるで“推し選手”と打ち合わせをしているかのような感覚が楽しめる企画。オンライン会議の際、コ