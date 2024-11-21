浜岡原発の新たな津波対策などを報告するため、中部電力の林欣吾社長が11月21日、静岡県の鈴木康友知事と初めて面談しました。 【写真】浜岡原発の津波対策などの説明に訪れた中部電力 林欣吾社長＝静岡県庁 中部電力の林社長は午前9時半頃、知事室を訪れ、鈴木知事に対して御前崎市の浜岡原子力発電所の新たな津波対策などを報告しました。 中部電力は11月13日、原子力規制委員会に対し、浜岡原発の「防波壁」の高さを現在の22