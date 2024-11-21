徳之島の伊仙町で20日、保育士の女性(55)が自宅で血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。警察によりますと20日午後6時ごろ、徳之島の伊仙町佐弁の住宅でこの家に住む保育士の菊池房子さん(55)が死亡しているのが見つかりました。関係者から通報を受けた警察が駆け付けたところ、菊池さんの体には鋭利なものによる傷があり出血していて、その場で死亡が確認されました。消防により