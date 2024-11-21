オーストラリア政府は21日、16歳未満の子どもにSNS利用を禁じる法案を議会に提出しました。違反したSNS事業者には最高でおよそ50億円の罰金を課すことも盛り込まれています。ロイター通信によりますと、オーストラリア政府は21日、16歳未満の子どものSNS利用を禁止する法案を議会に提出しました。違反したSNS事業者には最高で4950万オーストラリアドル、日本円でおよそ50億円の罰金を課す事も盛り込まれました。16歳未満は親の同意