【モデルプレス＝2024/11/21】新メンバーを募集しているtimelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」episode05が、11月22日22時からNetflixにて世界独占配信される。【写真】timeleszオーディション通過者36人一覧◆暫定1位・山根航海率いる“YELLOW”チームに密着9月13日、Netflixにて世界独占配信となった「timelesz project -AUDITION-」。エントリー数18922件の中から、1次・2次審査を経て