【モデルプレス＝2024/11/21】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫・川尻蓮・鶴房汐恩が20日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。大みそかに放送される「第75回NHK紅白歌合戦」（19：20〜23：45 ※中断ニュースあり）で共演を楽しみにしているアーティストを明かした。【写真】JO1メンバーに似てる？「紅